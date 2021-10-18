Владыка Марк о загрязнении воздуха в Рязани: Не нужно прятать голову в песок

Владыка Марк о загрязнении воздуха в Рязани: Куда смотрят нашли власти? Не нужно прятать голову в песок. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о загрязнении воздуха в Рязани. По его словам, он «болезненно воспринимает эти вещи».

«Я с болью говорю каждый раз о загрязнении окружающей среды. С болью. Когда я вижу какую-нибудь машину, грузовик 20-летней давности, который едет и оставляет смрадную гарь, думаю, а куда смотрит наша инспекция... – рассказывает владыка Марк в эфире радио «Логос-Рязань». - Когда какой-то ветер веет… или едешь по какому-то району Рязани и чувствуешь смрадную вонь, думаешь, а куда смотрят наши власти. Вот знаете, искренне болит за это душа. Я считаю, не нужно прятать голову в песок. Нужно прямо называть проблемы и источники проблем и, конечно, говорить об этом. Ведь это забота о нашем народе».

Митрополит сравнил заботу об окружающей среде с пропагандой вакцинации, мол, это разные стороны одного вопроса – сбережение народа.

«Вот сейчас говорят, что нужно вакцинироваться, нужно беречь себя, но ведь воздух - это та же самая проблема, другая сторона того же самого вопроса. Это сбережение нашего народа, - продолжает митрополит Марк. - Ведь не случайно, там, где грязный воздух - люди чаще болеют. Даже по районам чувствуется, где-то больше онкологических заболеваний, легочных и так далее. Я очень болезненно воспринимаю эти вещи и считаю, всем нам нужно делать больше, чтобы среду нашу, природу, божье творение не загрязнять, а поддерживать в порядке».

В 2021 году в Рязанской области возбудили 16 административных дел о нарушениях в сфере охраны атмосферного воздуха (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!