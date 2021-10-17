На пожаре на улице Черновицкой в Рязани пострадал семилетний мальчик

В воскресенье, 17 октября, в 12.25 на пульт дежурного поступило сообщения о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Черновицкой в Рязани. На место ЧП незамедлительно выехали пять пожарных автомобилей и 17 человек Государственной противопожарной службы.

Огонь повредил мебель на площади три квадратных метра.

Телеканал ТКР сообщает, что на пожаре пострадал семилетний мальчик, который находился один в квартире. Он выбежал на лестничную клетку и начал кричать: «Пожар!».

Также во время тушения спасатели эвакуировали из подъезда девять человек.