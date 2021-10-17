В Рыбновском районе обнаружили тело мужчины, пропавшего 25 сентября

Схема поисков пропавшего мужчины 17 октября.

Поисково-спасательный отряд «Мещера» на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал информацию об обнаружении в воскресенье, 17 октября, тела ранее пропавшего человека. Речь идет о мужчине 1956 года рождения, который пропал 25 сентября в районе села Константиново Рыбновского района.

В воскресных поисках участвовали 15 волонтеров, порядка 20 жителей села Кузьминское и сотрудники полиции. Тело обнаружили в овраге.

Более подробной информации не сообщается. СК проводит доследственную проверку.