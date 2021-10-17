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Происшествия17 октября 2021 13:36

В ДТП на улице Спортивной в Рязани пострадали два человека

Подозревается, что водитель был пьян
Источник:kp.ru
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Фото: социальная сеть "ВКонтакте", группа "ДТП. Аварии. Рязань".

Фото: социальная сеть "ВКонтакте", группа "ДТП. Аварии. Рязань".

В воскресенье, 17 октября, в Рязани на улице Спортивной рядом со стадионом ЦСК произошло серьезное ДТП. Мужчина 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля SsangYong, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пострадали водитель с 22-летний пассажир иномарки. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили у водителя автомобиля признаки алкогольного опьянения. В настоящее время он направлен на освидетельствование.