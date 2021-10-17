Рязанская область снова обновила рекорд суточной заболеваемости COVID-19

В воскресенье, 17 октября, в Рязанской области подтверждено 190 новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд за всю пандемию. Предыдущий рекорд (184 новых случае) продержался только сутки. Таким образом, коронавирус подтвердился 44 992 жителей Рязанской области.

Поправились за сутки 65 человек – всего заболевание уже перенесли 41 261 человек.

Не обошлось без пополнения летальной статистики. Внесено восемь новых фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1261 человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

16-17 октября список жертв от COVID-19 увеличился на 18 человек

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся (подробности).