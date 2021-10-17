16-17 октября список жертв от COVID-19 увеличился на 18 человек

16-17 октября Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще у 18 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

16 октября (субботу) в летальный список внесли фамилии пяти женщин – 68 лет, 72 года, 74 года, 82 года, 95 лет и пяти мужчин – 54 года, 58 лет, 60 лет, 63 года, 64 года.

17 октября (воскресенье) в летальный список внесли фамилии пяти женщин – 70 лет, 74 года, 74 года, 80 лет, 84 года и трех мужчин – 56 лет, 66 лет, 67 лет.

Все они скончались еще в июле. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1261 человека.