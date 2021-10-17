Найдено ружье, с которым рязанский вице-губернатор незаконно охотился в Сараевском районе

Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов. Фото: правительство Рязанской области.

В субботу, 16 октября, «Новая газета» опубликовала новость, из которой следует, что на месте незаконной охоты в Сараевском районе обнаружены два ружья. По версии издания – это ружья вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова, совсем недавно присланного в регион из Москвы, и главы Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова.

По информации указанного издания, оружие нашли в одном из прудов Белореченского заказника. К поискам привлекались специалисты из Москвы.

Напомним, что всего в незаконной охоте принимали участие порядка 10 человек, в том числе и другие важные рязанские чиновники. До настоящего времени ни сам вице-губернатор, ни областное правительство факт участия Семенова в незаконной охоте не признают, однако «опровержения» конкретикой не отличаются.

Также известно, что ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов прервал свой отпуск и вернулся в Рязань. Эту ситуацию также связывают с последствиями незаконной охоты.

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