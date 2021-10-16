В Рязанской области 17 октября будет до +14 градусов, но скоро похолодание

Опубликован прогноз для Рязанской области на 17 октября и предварительный прогноз на 18-19 октября 2021 года. В воскресенье температура в регионе будет достигать +14, в Рязани +12 градусов. Однако совсем скоро придет похолодание.

17 октября обойдется без существенных осадков, но уже 18 и 19 декабря местами могут пройти небольшие дожди.

Температура воздуха 17 декабря +1…+6 градусов ночью и +9…+14 днем. В понедельник чуть холоднее, а именно 0…+5 и +7…+12 градусов, а во вторник перевалившая за экватор осень отнимет еще пару градусов: -2…+3 и +3…+8 соответственно.