В Рязани из окна многоэтажного дома выпала курсантка Академии ФСИН

По данным СМИ, девушка выпивала в компании в одной из квартир второго этажа. Фото: Яндекс

16 октября в 1-м Осеннем переулке из окна дома №1 выпала девушка. Падение произошло около 13 часов дня с высоты второго этажа, сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Девушку доставили в больницу скорой медицинской помощи. Уже известно, что у нее диагностирован закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.

По данным издания, пострадавшая – 20-летняя курсантка Академии ФСИН, которая выпивала в компании в одной из квартир.

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