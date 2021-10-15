В рамках национального проекта завершен ремонт дороги Михайлов – Скопин

Фото: правительство Рязанской области.

В пятницу, 15 октября, региональное правительство сообщило, что в Рязанской области завершен ремонт автодороги Михайлов – Скопин на территории Михайловского района. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сообщается, что ремонт проводился на нескольких участках общей протяженностью 19 километров. Здесь заменено покрытие, укреплены обочины, обустроены съезды и установлены водопропускные трубы, также установлены остановочные павильоны и нанесена дорожная разметка.

Дорога активно используется жителями южных районов.

Всего в нынешнем сезоне в Рязанской области в рамках национального проекта отремонтировано более 255 километров дорог.