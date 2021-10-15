Замгубернатора Анна Рослякова временно потеряла трудоспособность

Анна Рослякова. Фото: vk.com/ryazangov

Опубликовано распоряжение, которое касается обязанностей первого заместителя губернатора Рязанской области Анны Росляковой в сфере борьбы с коронавирусом. Пока Рослякова временно потеряла трудоспособность, ее функции будет исполнять Дмитрий Филиппов, один из заместителей председателя правительства.

Рослякова руководит ликвидацией чрезвычайной ситуации (то есть работой оперативной группы), организует взаимодействие с Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, ежедневно докладывает губернатору о ситуации с распространением COVID-19 и количестве заболевших. Этим и будет заниматься Филиппов.

Кстати, распоряжение вместо Николая Любимова вновь подписывала одна из заместителей Светлана Горячкина, а не вице-губернатор Михаил Семенов.