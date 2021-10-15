В доме, где убили 15-летнего подростка под Рязанью, полтора года назад уже произошло убийство

В течение двух лет в доме (на заднем фоне) произошло два убийства. Бывший отчим мальчика время от времени приезжал в гараж (на переднем фоне) и ремонтировал селянам машины.

В доме, где убили 15-летнего подростка под Рязанью, уже происходило убийство. Об этом «КП-Рязань» сообщили местные жители. По предварительным данным, все произошло в ночь на 1 апреля 2020 года в другой половине дома (не в той, где жил мальчишка).

По данным пресс-службы СУ СК России по Рязанской области, в это время в поселке учхоза Стенькино действительно произошло убийство. Во время ссоры 44-летний пьяный мужчина ударил ножом в шею своего давнего знакомого, повредив ему яремную вену. От полученной раны тот скончался на месте происшествия.

По информации местных жителей, обвиняют в убийстве родного дядю покойного подростка, но тот вину не признает. После того как погиб мальчишка, и одним из подозреваемых стал его бывший отчим, все больше стало разговоров, что именно отчим приложил к этому свою руку.

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