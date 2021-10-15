В Рязани могут ввести QR-коды для доступа в общественные места

На заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 обсуждался вопрос ограничения доступа не привитых граждан в общественные места. Об этом сообщает РИА «МедиаРязань» с ссылкой на источник и протокол заседания.

Отмечается, что муниципалитетам поручено проработать вопрос организации «зон, свободных от COVID-19». Они должны появиться в театрах, кинотеатрах, на спортивных объектах, в развлекательных центрах и аквапарках.

Собеседник наших коллег также отметил, что пока потоки людей с QR-кодами или ПЦР-тестами могут разграничить, а с 1 декабря разрешить доступ в общественные места только гражданам с QR-кодами.