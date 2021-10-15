Региональная приемная «Единой России» продолжает работать в дистанционном режиме

С 11 по 15 октября в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило 12 обращений граждан. По всем были даны консультации, по ряду вопросов направлены запросы в соответствующие инстанции и ведомства.

Продолжилась работа над обращениями, поступившими ранее. Например, был решен вопрос рязанца, у которого образовалась задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

«Были написаны запросы во все ресурсоснабжающие организации, в результате чего они согласились оформить мужчине рассрочку задолженности», – сообщила руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Кроме этого, удалось решить вопрос заявителя, на счета которого судебными приставами-исполнителями был ошибочно наложен арест.

Также после обращения в приемную партии «Единая Россия» была отремонтирована крыша многоквартирного дома на улице Либкнехта в областном центре.

«Все обращения, которые поступают в региональную общественную партийную приемную, отрабатываются. Решение вопросов остается на контроле», – заверила Татьяна Панфилова.

Запись на дистанционный прием производится по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23. Направить обращение можно по почте: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А или на электронный адрес op@ryazan.er.ru.