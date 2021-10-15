Бастрыкин взял под контроль расследование оккультного убийства подростка под Рязанью

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования оккультного убийства 15-летнего подростка под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Он поручил руководителю регионального СУ СК Владимиру Никешкину доложить о проведенных следственных действиях и обстоятельствах убийства подростка.
Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли 13 октября в лесополосе около деревни Зименки Рязанского района. Позже стало известно, что к исчезновению и гибели подростка причастны его бывший отчим Владислав Цикунов и 28-летняя спортсменка Мария Корнеева.
В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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