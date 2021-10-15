Под Рязанью похоронили 15-летнего подростка, ставшего жертвой ритуального убийства.

15 октября на кладбище поселка учхоза Стенькино похоронили 15-летнего подростка. Его тело с ножевыми ранениями обнаружили двумя днями ранее. Следственный комитет озвучил версию о ритуальном убийстве.

Утром на центральной площади поселка собрались десятки жителей. Многие даже не знали парня, но специально отпросились с работы. Кроме того, в местной школе специально сократили учебный день и сделали три урока, чтобы ученики и друзья мальчика могли с ним попрощаться. Более того, проводить подростка пришли и все учителя вместе с директором школы.

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