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Общество15 октября 2021 15:03

Под Рязанью похоронили 15-летнего подростка, ставшего жертвой ритуального убийства

Проститься с мальчишкой пришли десятки человек
Источник:kp.ru
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Под Рязанью похоронили 15-летнего подростка, ставшего жертвой ритуального убийства.

Под Рязанью похоронили 15-летнего подростка, ставшего жертвой ритуального убийства.

15 октября на кладбище поселка учхоза Стенькино похоронили 15-летнего подростка. Его тело с ножевыми ранениями обнаружили двумя днями ранее. Следственный комитет озвучил версию о ритуальном убийстве.

Утром на центральной площади поселка собрались десятки жителей. Многие даже не знали парня, но специально отпросились с работы. Кроме того, в местной школе специально сократили учебный день и сделали три урока, чтобы ученики и друзья мальчика могли с ним попрощаться. Более того, проводить подростка пришли и все учителя вместе с директором школы.

Похороны 15-летнего рязанского подростка
По версии следствия, он стал жертвой ритуального убийства

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