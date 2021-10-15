В больнице №11 в Рязани за вакциной от COVID-19 выстроилась огромная очередь

Столпотворение в поликлинике больницы №11 в Рязани. vk.com/ryazanformat

В поликлинике городской больницы №11 в Рязани 15 октября собралась огромная очередь на вакцинацию от COVID-19. Фотографии, сделанные около полудня, опубликованы в группе «Рязанский формат». На них – настоящее столпотворение в коридоре медицинского учреждения.

«Записавшиеся к определенному времени люди пришли и обнаружили, что они в живой очереди. Прививку хотят сделать одновременно все: записанные через госуслуги, записанные в поликлинике и те, кто решил не тратить время на запись», - комментирует автор фото.

Также отмечается, что в очереди и речи не идет о социальной дистанции. Люди стоят часами впритык друг к другу.

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