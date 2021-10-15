Андрей Красов: В состав комитета вошли профессионалы своего дела

Фото: Единая Россия.

В среду, 13 октября, состоялось первое в восьмом созыве Государственной Думы заседание комитета по обороне, в ходе которого были созданы подкомитеты по основным направлениям законодательного обеспечения деятельности Вооруженных Сил и утвержден план работы на осеннюю сессию.

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что работа будет сконцентрирована на законодательном обеспечении задач, поставленных руководством страны в сфере военного строительства, создание военной организации государства, отвечающей существующим вызовам и угрозам.

Парламентарий от Рязанской области, член фракции «Единой России», первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов рассказал, что в ходе заседания был рассмотрен и рекомендован к рассмотрению в первом чтении законопроект, направленный на отмену ограничения при продлении срока контракта о прохождении военной службы до 70 лет для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота.

«Предлагается установить, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ», – уточнил Андрей Красов.

Положительные заключения комитет дал на два законопроекта, внесенные президентом РФ.

«Так, законопроект «О ратификации соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств» в полной мере отвечает интересам Российской Федерации, поскольку реализация предусмотренных им мер положительно скажется на обеспечении гуманитарных миссий и военной безопасности», – отметил парламентарий от Рязанской области.

Также комитет одобрил ратификацию соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия, которое продолжает создание и оформление правовой базы межгосударственных отношений России и Южной Осетии, а также является очередным шагом по повышению социальной защищенности военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.

«Комитет по обороне постоянно формируется и ведет свою деятельность в парламенте. Его председателями всегда были заслуженные российские военные и политические деятели. Не стал исключением и восьмой созыв. Состав заметно обновился. В него вошли профессионалы своего дела, нацеленные на работу в интересах нашей страны, независимо от фракционной принадлежности и политических разногласий всегда готовых отстаивать общегосударственные и общенациональные интересы и работать на укрепление безопасности и обороноспособности страны», – подчеркнул Андрей Красов.