Рязанская область второй день подряд обновляет рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

В пятницу, 15 октября, в Рязанской области выявлено 175 новых случаев заболевания COVID-19. Это наибольший показатель за всю пандемию. Предыдущий рекорд – 168 случаев – был отмечен сутками ранее. Таким образом, за все время коронавирус подтвердился у 44 618 рязанцев.

Поправились за сутки 112 человек. Всего заболевание перенесли 41 068 человек.

Список летальный случаев пополнили еще восемь фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1243 человек.

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