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Политика15 октября 2021 11:44

Губернатор Николай Любимов прервал отпуск и вернется в Рязань

Причиной такого решения главы региона называют скандальную ситуацию с вице-губернатором Михаилом Семеновым
Источник:kp.ru
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Губернатор Николай Любимов прерывает свой отпуск и возвращается из-за границы в Рязань. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, причиной такого решения стал скандал, в котором фигурирует вице-губернатор Михаил Семенов. Его фамилию называют в контексте облавы на высокопоставленных браконьеров в Сараевском районе. Ни сам вице-губернатор, ни областное правительство факт участия Семенова в незаконной охоте не признают, однако «опровержения» конкретикой не отличаются.

Кроме того, раннее в СМИ появилась информация о возможной досрочной отставке Николая Любимова. «Это не так», - ответили в правительстве.