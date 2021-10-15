Губернатор Николай Любимов прервал отпуск и вернется в Рязань

Губернатор Николай Любимов прерывает свой отпуск и возвращается из-за границы в Рязань. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, причиной такого решения стал скандал, в котором фигурирует вице-губернатор Михаил Семенов. Его фамилию называют в контексте облавы на высокопоставленных браконьеров в Сараевском районе. Ни сам вице-губернатор, ни областное правительство факт участия Семенова в незаконной охоте не признают, однако «опровержения» конкретикой не отличаются.

Кроме того, раннее в СМИ появилась информация о возможной досрочной отставке Николая Любимова. «Это не так», - ответили в правительстве.