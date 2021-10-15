Андрей Караулов опубликовал ролик про Рязань с туманным посылом

Блогер Андрей Караулов на своем YouTube-канале опубликовал видео с заголовком «Битва за Рязань». В своем ролике, который появился 14 октября, он зачитал жалобы рязанцев на плохую экологию, сообщения о проблемах с водоснабжением и водоотведением, заметки на разные тематики – от той же экологи до концессии «Водоканала».

Впрочем, никаких умозаключений из сказанного Караулов почему-то не сделал.

Смотреть видеосюжет Битва за Рязань

«Город медленно погружается в эко-коммунальную катастрофу», - такова одна из немногих четко сформулированных мыслей блогера.

В ролике говорится о проблемах с загрязненностью воздуха в Рязани, неприятном запахе по всему городу, а также о неутешительных результатах проверок федерального Росприроднадзора.

«За всей это ситуацией спокойно наблюдают региональные минприроды и управление Роспотребнадзора. Они, как сказано в официальной подготовленной чекистами справке, занимают “непрофессиональную позицию флюгера”», - заявил Караулов.

Несколько раз Караулов делает акцент на лоббируемой «Росводоканалом» концессии рязанского «Водоканала», предрекая повышение тарифов в случае сделки. В этом контексте упоминаются фамилии Михаила Фридмана и Петра Авена.

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