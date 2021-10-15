Водитель «Газели» отправил шедшую по переходу рязанку в больницу

Наезд произошел на улице Свободы у дома 29. Фото: 62.мвд.рф

14 октября в Рязани пешеход вновь пострадал в результате наезда на переходе. Очередной такой инцидент произошел на улице Свободы у дома №29.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на часах было примерно 17:45. Водитель «Газели» не убедился в безопасности маневра и сбил 45-летнюю женщину, которая как раз шла по «зебре».

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована», - рассказали в полиции.

Всего за сутки в регионе случилось шесть ДТП, одно из них – смертельное.