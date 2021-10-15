Вылет с дороги Audi обернулся гибелью человека в Рязанской области

Фото: 62.мвд.рф

14 октября в Рязанской области случилась авария с участием автомобиля Audi. Ее жертвой стал 42-летний водитель из села Клекотки.

Примерно в 21:20 недалеко от родного села мужчина набрал большую скорость, не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет. Там машина опрокинулась.

«В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП», - сообщили в УМВД по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, в пяти других ДТП за минувшие сутки различные травмы получили пять человек.

Фото: 62.мвд.рф

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!