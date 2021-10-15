Умер чемпион Советского Союза по пулевой стрельбе рязанец Валерий Павлов.

Скончался чемпион Советского Союза и Венгрии, неоднократный победитель первенства Вооруженных Сил, почетный мастер спорта СССР по пулевой стрельбе Павлов Валерий Андреевич.

Будучи президентом областной федерации пулевой стрельбы, Валерий Андреевич немало сделал сначала для развития, а затем возрождения в Рязанской области этого вида спорта. Он до последнего оставался главной направляющей силой в работе организации, являясь вице-президентом федерации.

«В памяти знавших его людей Валерий Андреевич Павлов навсегда останется добрым и отзывчивым человеком, настоящим патриотом, внесшим большой вклад в развитие и популяризацию спорта в городе Рязани», - говорится в некрологе городского управления спорта.

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