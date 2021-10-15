Скончалась бывший начальник отдела Рязанского ЦСМ Татьяна Бабаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончалась бывший начальник отдела стандартизации центра Рязанский ЦСМ (центр стандартизации, метрологии и испытаний) Бабаева Татьяна Тимофеевна.

Руководство и коллектив ФБУ «Рязанский ЦСМ» скорбит по поводу смерти коллеги и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Татьяна Бабаева родилась в 1955 году в Рязани.

В 1977 году окончила факультет экономики торговли и товароведения РЭУ им. Плеханова.

Многие годы отдала рязанскому центру стандартизации.

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