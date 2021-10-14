В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области в четверг, 14 октября, подтвердили, что Рязанский перинатальный центр временно перепрофилируют под COVID-госпиталь.

Напомним, что аналогичное решение уже реализовалось в Рязани во время первой волны коронавируса.

Будущих мам примут родильные рода №№ 1 и 2. А вот беременные женщины с COVID-19 останутся в перинатальном центре.

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О 168 новых и еще 10 смертельных случаях инфекции сообщила оперативная группа (подробности).