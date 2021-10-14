За рязанского губернатора свежее постановление подписал не Михаил Семенов

Замгубернатора Рязанской области Светлана Горячкина. Фото: ryazangov.ru

Свежее постановление губернатора Рязанской области в отсутствие Николая Любимова подписал не вице-губернатор Михаил Семенов. Речь идет о документе, который опубликован 14 октября, но датируется 12-м числом. Им устанавливается карантин по африканской чуме свиней на складе замороженных продуктов у села Ходынино (Рыбновский район).

Примечательно это событие тем, что именно Михаил Семенов в силу занимаемой должности уполномочен заверять документы своей подписью вместо главы региона, пока тот находится в отпуске, как в данном случае. Вместо него это сделала одна из заместителей губернатора Светлана Горячкина. Притом другие документы от 12 октября, вышедшие ранее, подписывал Семенов.

Напомним, фамилия нынешнего вице-губернатора широко упоминалась в связи со скандалом в Сараевском районе. Там, исходя из нескольких свидетельств, высокопоставленных чиновников уличили в незаконной охоте на лося. Среди них называли и Семенова, что не получило официального подтверждения, впрочем, как и внятного опровержения. Правительство опровергло лишь информацию о задержании. Сам Семенов раскритиковал первоисточники, а ключевые факты в публикациях вниманием обошел.