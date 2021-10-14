14 октября в жертвы COVID-19 в Рязанской области записали 10 человек

В четверг, 14 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще десяти человек. В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся.

В летальный список внесли фамилия пяти мужчин – 59 лет, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 71 год, а также пяти женщин – 52 года, 73 года, 79 лет, 82 года, 82 года.

Все они скончались еще в июле.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в регионе стали 1235 человек.

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О 168 новых и еще 10 смертельных случаях инфекции сообщила оперативная группа (подробности).