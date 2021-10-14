Владимир Путин: Инициативы народной программы «Единой России» должны быть в полном объеме отражены в бюджете

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Такое поручение дал президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы восьмого созыва, которая прошла 12 октября. Он напомнил, что партия шла на выборы с народной программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов страны.

«Эти инициативы должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете. Фракции, конечно же, нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки», — добавил он.

Президент подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу Госдумы в первую очередь, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Например, на социальную политику – прежде всего, поддержку семей с детьми и старшего поколения – предусмотрено на три года 41,5 трлн рублей. «На развитие экономики и поддержку регионов – 15,1 трлн. На здравоохранение – 10,9 трлн рублей», — подчеркнул глава государства.

Президент также предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год, назвав это решение справедливым и отметив, что средства на индексацию всех социальных выплат предусмотрены в полном объеме. Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить предложения по новым мерам поддержки граждан.

«Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. В условиях повышенной инфляции это востребовано», — сказал глава государства.

В Рязанскую область будет направлено 242 млн 450,7 тысяч рублей на субсидии в целях софинансирования ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет.

«Регион получит субсидии в виде межбюджетных трансфертов в самое ближайшее время», – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, член фракции «Единой России», депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Как отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов, затраты на поддержку семей с детьми в период пандемии для региона очень существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима.

Напомним, на первом заседании Госдумы нового созыва 12 октября была зарегистрирована фракция «Единой России» — в нее вошли 324 депутата. Руководителем стал Владимир Васильев. Утверждены также председатели 32 комитетов Госдумы — 17 из них возглавили депутаты от «Единой России». В том числе председателями двух комитетов – по бюджету и налогам и охране здоровья – стали парламентарии от Рязанской области Андрей Макаров и Дмитрий Хубезов.