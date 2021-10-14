Перинатальный центр в Рязани закроют до ноября на санобработку

В перинатальном центре проведут дезинфекцию всех помещений. Фото: ГБУ РО «ОКПЦ»

Областной клинический перинатальный центр в Рязани закроют с 15 по 31 октября 2021 года. В медицинском учреждении пройдет плановая санитарная обработка, говорится на сайте ГБУ РО «ОКПЦ».

Это обычная для акушерских стационаров практика, когда их полностью освобождают от пациентов, чтобы провести дезинфекцию всех помещений, в том числе обработать мебель. Происходит это два раза в год.

Кроме того, на этот период, как правило, планируется косметический период, диагностика оборудования, профилактика коммуникаций.

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