Перинатальный центр в Рязани закроют до ноября на санобработку

В перинатальном центре проведут дезинфекцию всех помещений. Фото: ГБУ РО «ОКПЦ»
Областной клинический перинатальный центр в Рязани закроют с 15 по 31 октября 2021 года. В медицинском учреждении пройдет плановая санитарная обработка, говорится на сайте ГБУ РО «ОКПЦ».
Это обычная для акушерских стационаров практика, когда их полностью освобождают от пациентов, чтобы провести дезинфекцию всех помещений, в том числе обработать мебель. Происходит это два раза в год.
Кроме того, на этот период, как правило, планируется косметический период, диагностика оборудования, профилактика коммуникаций.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!