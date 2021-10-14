Власти объяснили отсутствие перерасчетов за отопление части рязанцев

В администрации Рязани прокомментировали материал «КП-Рязань» о том, что часть горожан в октябре не получила перерасчет за отопление. Как оказалось, дело в документообороте между МУП «РМПТС» и коммунальщимками.

В сентябре многие потребители сильно переплатили, так как пуск тепла в жилые дома стартовал 20 сентября, а фактически отопления не было еще днями и неделями. Притом чиновникам не важно, были ли батареи горячими или ледяными, главное для них – бумажка.

«Факт подачи тепла на дом фиксируется двусторонним актом подписываемым МУП «РМПТС» и управляющей организацией. Этот акт и является основанием для перерасчета», - пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Так вот, на момент начисления за октябрь эти самые акты еще не все поступили в абонентский отдел РМПТС. Тем, по чьему дому актов не было, перерасчет обещают сделать в ноябре.

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