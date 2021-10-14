Новый максимум больных COVID-19 выявили в Рязанской области

К полудню 14 октября в Рязанской области вывили еще 168 случаев коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный прирост, который только был в регионе с начала пандемии. Предыдущие пики также пришлись на октябрь – 8-го и 11-го числа фиксировалось по 164 заболевших.

Если верить официальной статистике, всего в Рязанской области теперь известно о 44443 случаях заражения коронавирусом.

От оперативной группы за минувшие сутки также поступила информация о 10 новых летальных исходах из-за COVID-19. Совокупно в Рязанской области власти признали это заболевание ведущей причиной смерти 1235 человек.

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