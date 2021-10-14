Пьяный водитель на иномарке сбил в Рязани женщину.

Днем 13 октября на улице Новоселов произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, недалеко от дома №53, у разворотного круга, 36-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Ceed на скорости сбил 59-летнюю женщину.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.

В настоящее время по факту ДТП проходит проверка, однако уже известно, что водитель был пьян. В его организме обнаружили 0,755 мг/л алкоголя.

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