У рязанцев поинтересовались мнением о качестве воды «Водоканала»

У рязанцев поинтересовались, какую воду они обычно пьют. Новый опрос касается экологии, о качестве питьевой воды и можно ли считать водопроводную воду питьевой.

Есть один очень простой способ узнать, считают ли рязанцы водопроводную воду, поставляемую жителям муниципальным предприятием «Водоканал», качественной. Этот способ – провести голосование с одним простым вопросом: Какую воду вы пьете?

Варианты ответов:

- из водопровода, она вполне нормальная;

- из водопровода после отстаивания;

- из водопровода после дополнительной фильтрации;

- покупаю бутилированную;

- из родников;

- из колодца;

- из своей скважины.

Ответить можно, перейдя по ссылке.

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