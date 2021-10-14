У рязанцев поинтересовались мнением о качестве воды «Водоканала»

У рязанцев поинтересовались, какую воду они обычно пьют. Новый опрос касается экологии, о качестве питьевой воды и можно ли считать водопроводную воду питьевой.
Есть один очень простой способ узнать, считают ли рязанцы водопроводную воду, поставляемую жителям муниципальным предприятием «Водоканал», качественной. Этот способ – провести голосование с одним простым вопросом: Какую воду вы пьете?
Варианты ответов:
- из водопровода, она вполне нормальная;
- из водопровода после отстаивания;
- из водопровода после дополнительной фильтрации;
- покупаю бутилированную;
- из родников;
- из колодца;
- из своей скважины.
Ответить можно, перейдя по ссылке.
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