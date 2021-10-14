Часть рязанцев не получила обещанный перерасчет за отопление в октябре

Не все жители Рязани получили перерасчет за отопление. Вычесть сентябрьский излишек обещали уже в октябре, но часть людей этого так и не дождалась. Теперь им предлагают подождать до ноября.
«Когда будет перерасчёт за отопление? В сентябре оплатили за воздух, так как дали отопление намного позже. За октябрь сумма за полный месяц», - спросила рязанка.
Ответили ей в Центре управления регионом. Мол, увидеть перерасчет вы сможете в платежках за ноябрь.
В 2021 году в большинство жилых домов тепло пустили гораздо позже 20 сентября, когда объявили о начале отопительного сезона, но плату начислили именно из расчета на эту дату. В РМПТС и администрации Рязани успокаивали, что перерасчет будет в октябре, но, по-видимому, не смогли выполнить это обещание для всех горожан.
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