В рязанские суды пытались пронести шокеры и травматическое оружие

Все запрещенные предметы в 2021 году на входе в суды приставам отдали добровольно. Фото: УФССП по Рязанской области.

Среди предметов, которые в 2021 году пытались пронести в суды Рязанской области, были шокеры и травматическое оружие. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП, публикуя статистику за девять месяцев.

Всего приставы при входе в здания судов 2519 запрещенных предметов.

«Среди них травматическое оружие, шокеры, а также иные запрещенные предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих», - отметили в управлении.

При этом в конфронтацию с людьми в форме никто вступать не стал. Все табуированные вещи, как утверждают в УФССП, отданы в добровольном порядке.

За попытку проноса запрещенных предметов предусмотрена административная ответственность по статье 17.3 КоАП РФ с небольшим штрафом – до 1 тысячи рублей.

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