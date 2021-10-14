Самый молодой район в регионе - Рязанский, самый возрастной - Пителинский. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рязаньстат назвал средний возраст жителей Рязанской области. Теперь он составляет 43 года. Информация появилась в официальной группе госоргана.

За прошедшее десятилетие рязанцы в среднем стали старше на 3 года, а с начала XXI века - аж на 7 лет. Самыми молодыми районами являются Рязанский, где средний возраст жителей равен 41 году, и Ряжский - там население на год старше (42 года). Самым возрастным стал Пителинский район, жителям которого в среднем около 48 лет.

Отмечается, что средний возраст жителей Рязанской области совпадает с медианным (см. Справку «КП»), но последний за тот же период времени «подрос» лишь на год.

Также ведомство сообщило, что средняя продолжительность жизни рязанцев на данный момент составляет 71 год.

СПРАВКА «КП»

Средний и медианный возраст - разные показатели. Средний возраст считается так же, как и среднее арифметическое: складывается возраст всех людей и делится на их количество. Медианный же «делит» население на две равные группы: 50% младше этого возраста и 50% старше.

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