Рязанская ОКБ им. Семашко набирает сотрудников

Рязанская областная больница имени Семашко вновь набирает сотрудников. Есть вакантные места в консультационно-поликлиническом отделении.

На работу требуются:

- медицинская сестра кабинета терапевта;

- администратор в отделение платных услуг;

- уборщица.

«Работа постоянная, выходные – суббота, воскресенье. Работа в больнице им. Семашко - это стабильность, официальная заработная плата, социальные гарантии и комфортные условия труда!» - говорится в сообщении.

Отметим, в августе этого года в больницу им. Семашко требовались медсестры для ряда специалистов. Их зарплата составляла 16 500 рублей, не считая надбавок за категорию.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону: (4912) 777-143.