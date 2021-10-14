Рязанская ОКБ им. Семашко набирает сотрудников

Рязанская областная больница имени Семашко вновь набирает сотрудников. Есть вакантные места в консультационно-поликлиническом отделении.
На работу требуются:
- медицинская сестра кабинета терапевта;
- администратор в отделение платных услуг;
- уборщица.
«Работа постоянная, выходные – суббота, воскресенье. Работа в больнице им. Семашко - это стабильность, официальная заработная плата, социальные гарантии и комфортные условия труда!» - говорится в сообщении.
Отметим, в августе этого года в больницу им. Семашко требовались медсестры для ряда специалистов. Их зарплата составляла 16 500 рублей, не считая надбавок за категорию.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону: (4912) 777-143.