Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 8:45

Рязанская ОКБ им. Семашко набирает сотрудников

В поликлинику нужны медсестры, уборщицы и администратор
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Рязанская областная больница имени Семашко вновь набирает сотрудников. Есть вакантные места в консультационно-поликлиническом отделении.

На работу требуются:

- медицинская сестра кабинета терапевта;

- администратор в отделение платных услуг;

- уборщица.

«Работа постоянная, выходные – суббота, воскресенье. Работа в больнице им. Семашко - это стабильность, официальная заработная плата, социальные гарантии и комфортные условия труда!» - говорится в сообщении.

Отметим, в августе этого года в больницу им. Семашко требовались медсестры для ряда специалистов. Их зарплата составляла 16 500 рублей, не считая надбавок за категорию.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону: (4912) 777-143.