В Рязани бесследно исчезла 14-летняя Фаина Мамченко.
В Рязани бесследно исчезла 14-летняя Фаина Мамченко, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, девочка-подросток 12 октября 2021 года года ушла из дома в неизвестном направлении.
Подросток ушла из дома в неизвестном направлении
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.
Была одета на момент исчезновения: серая парка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.
С собой: розово-черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Фаины Мамченко, звоните по телефону: 112.
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