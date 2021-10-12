Замглавврача рязанской ОКБ о 4-й волне: Все очень страшно, лекарств на всех не хватит

Заместитель главврача рязанской ОКБ о четвертой волне коронавируса: Все очень страшно, лекарств на всех не хватит.

Заместитель главного врача рязанской ОКБ Андрей Мартынов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Михайловском районе и Рязанской области.

«В последнее время мы видим рост заболеваемости в Михайловском районе, Рязанской области и стране. 25 коек, которые у нас есть в ковидном госпитале, все заняты, - рассказывает главврач «Михайлов ТВ». - Мы видим определенные закономерности, те люди, которые не привиты, болеют чаще, а число смертельных случаев в разы больше. Из 25 человек, которые у нас лежат, привиты два-три человека, не больше. Единственный путь спастись - прививка. Да, это не панацея, но заболевание переносится легче».

По словам специалиста, чтобы справиться с вирусом, необходимо достигнуть 80% привитых людей до начала ноября. Только так можно прервать цепочку волн.

«Четвертая волна мощнее первой, второй, третьей... Все очень страшно, и очень опасно. Поэтому нужно всем людям делать прививку, пока это не поздно. Реанимационных коек не хватит на всех, лекарства не хватит на всех, да и лекарства, которые имеются, не окажут никакого влияния на вирус. Исход непредсказуемый».

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