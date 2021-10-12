«Рязань-ВДВ» одержала победу в овертайме над вологодским «Металлургом»

«Металлург» дал бой более опытному сопернику. Фото: Павел АВЕРИН

«Рязань-ВДВ» одержала победу в овертайме над «Металлургом» из Вологодской области со счетом 5:4. При этом гости-«масочники» смогли отквитать три гола.

Первая треть вышла невразумительной для болельщиков. Волна за волной атаки хозяев разбивались о надежную оборону вологодской команды. И лишь за минуту с небольшим Павел Елизаров красивым кистевым броском поразил ближнюю девятку.

Во втором периоде «десантники» властвовали на льду - соперник огрызался умело. И все же счет 3:1 после 40 минут придавал уверенность рязанским болельщикам. Но в третьем периоде, даже после 4:1, резерв череповецкой «Северстали» духом не пал, а счет сравнял.

После замены вратаря гости заиграли увереннее. На снимке - Григорий Волков. Фото: Павел АВЕРИН

В овертайме Валерий Терентьев установил статус-кво этого матча - 5:4. Вероятно, рязанская команда хотела выиграть больше, а психологию игроков выразил форвард Елизаров, открывший счет в этом противостоянии:

- Только первое место, только Кубок!