В Полянах мотоциклист столкнулся с машиной пенсионера.

В Полянах произошло ДТП с мотоциклистом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 12 октября около 13:00. Произошло столкновение мотоцикла Honds под управлением 26-летнего рязанца и автомобиля Renault Logan. За рулем иномарки находился 70-летний житель Рязанского района.

Водитель мотоцикла получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В этот же день на улице Циолковского произошло ДТП с участием полицейского автомобиля (читать подробнее).

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