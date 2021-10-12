Главврач Карпунин: В ковид-госпиталь поступили два пациента, одному 20 лет, другому 18.

В минувшие выходные в красную зону ковид-госпиталя рязанской ОКБ поступил 20-летний парень, а в понедельник, 11 октября, в больницу поступил 18-летний пациент. Об этом рассказал главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

По словам специалиста, оба молодых пациента с дыхательной недостаточностью.

«Не припомню подобных клинических случаев раньше. Возраст наших пациентов становится все более молодым, а заболевание опаснее», - написал Карпунин.

Ранее главный врач заявил, что коронавирус стал более губительным и заразным, а Рязанская область - благодатная почва для размножения заразы (читать подробнее).

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