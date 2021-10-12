Главврач рязанской ОКБ заявил, что коронавирус стал более губительным и заразным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус мутирует, становится более губительным и заразным, а Рязанская область, как обширный населенный регион – это благодатная почва для его размножения. Об этом заявил главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

«Раньше дыхательная недостаточность развивалась в течение двух-трех недель от момента первой температуры, теперь вирусу достаточно всего несколько дней. Коронавирус мутирует, становится более губительным и заразным. Поэтому мы, врачи, просим помощи у населения. Пожалуйста, вакцинируйтесь! Мы не победим без этого!» - заявил главврач.

Ранее Андрей Карпунин выложил полное своей ревакцинации (читать и смотреть подробнее).

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