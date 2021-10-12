У рязанцев осталось ровно 20 дней на обязательную вакцинацию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На обязательную вакцинацию у рязанцев осталось 20 дней. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Согласно документу, 80% сотрудников должны ввести первый компонент до 1 ноября, второй – до 1 декабря 2021 года. В противном случае работников ждут увольнения или переход на дистанционную работу.

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Рязанской области ввело 6 октября 2021 года рязанское управление Роспотребнадзора для работников целого ряда сфер – торговли, общественного питания, косметических и химических услуг, ЖКХ и других, связанных с большим скоплением людей (читать подробнее).

Раннее «КП-Рязань» узнала у представителей бизнеса, готовы ли они выполнить требования Роспотребнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!