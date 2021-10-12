Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин выложил полное видео своей ревакцинации

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин выложил видео своей ревакцинации, которую он прошел 12 октября 2021 года.

12 октября главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин и руководитель хирургической службы ОКБ Олег Зайцев ревакцинировались от коронавируса. Об этом главврач сообщил на своей странице в социальной сети.

«Сегодня прошел ревакцинацию «Лайтом». Ко мне присоединился и Олег Владимирович… Зимой мы с ним в один день вакцинировались «Спутником», теперь настало время снова помочь иммунитету. А для тех, кто до сих пор считает, что врачи делают прививки «для вида на камеру», сняли полностью видео процесса!» - написал врач.

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