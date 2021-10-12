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Общество12 октября 2021 16:38

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин выложил полное видео своей ревакцинации

Руководитель медучреждения опроверг мнения, что врачи прививаются для вида на камеру
Источник:kp.ru
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Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин выложил видео своей ревакцинации, которую он прошел 12 октября 2021 года.

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин выложил видео своей ревакцинации, которую он прошел 12 октября 2021 года.

12 октября главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин и руководитель хирургической службы ОКБ Олег Зайцев ревакцинировались от коронавируса. Об этом главврач сообщил на своей странице в социальной сети.

«Сегодня прошел ревакцинацию «Лайтом». Ко мне присоединился и Олег Владимирович… Зимой мы с ним в один день вакцинировались «Спутником», теперь настало время снова помочь иммунитету. А для тех, кто до сих пор считает, что врачи делают прививки «для вида на камеру», сняли полностью видео процесса!» - написал врач.

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин показал на себе полный процесс ревакцинации

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