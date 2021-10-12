Минприроды: Мы реагируем на все жалобы жителей о неприятном запахе в Рязани.

Специалисты минприроды Рязанской области в очередной раз ответили на жалобы жителей об удушающей вони в городе. Соответствующий комментарий ведомство оставило под постом в соцсетях.

«Мы реагируем на все жалобы жителей о неприятном запахе и учитываем их при подготовке информации в федеральные службы по надзору в сфере природопользования. Мы участвуем в мониторинге атмосферного воздуха. Отбираем пробы в автоматическом режиме стационарными постами экологической лабораторией. Данные с постов поступают и хранятся на сервере. Стационарные посты расположены в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочне, а также в районе Рязанского кремля. Информация обо всех превышениях ПДК в атмосферном воздухе мы направляем в Роспотребнадзор и в Росприроднадзор», – пояснили специалисты.

За последние сутки на сайте мониторинга атмосферного воздуха зафиксировали обращения почти со всех районов Рязани. По словам местных жителей, в городе пахнет гарью, сероводородом, навозом и нефтехимией.

Раннее газоанализатор активистов движения «Дышим чистым» зафиксировал 20-кратное превышение диоксида серы в воздухе в Турлатове. Специалисты регионального минприроды, приехавшие на место через несколько часов, превышений в этом районе не обнаружили.

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