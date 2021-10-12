В Рязани столкнулись Mercedes-Benz и полицейский автомобиль.
В Рязани столкнулись Mercedes-Benz и полицейский автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в группе «Дороги Рязани».
ДТП произошло 12 октября на пересечении улиц Циолковского и проезда Яблочкова.
В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что в ДТП никто не пострадал. Патрульный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
Проводится проверка. Уточняются все обстоятельства случившегося.
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