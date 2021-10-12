За гибель пчел под Рязанью оштрафовали фирму на 2 миллиона рублей

За гибель пчел под Рязанью оштрафовали фирму на 2 млн рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За массовую гибель пчел под Рязанью компанию ООО «Орион» оштрафовали на два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Денежную компенсацию получат два владельца пасек в деревне Секиотово Рязанского района, где 5 июня 2019 года погибли до 80 и 90% пчелосемей. В тот же день хозяева пасек обратились с заявлениями в ОМВД России по Рязанскому району и в Управление по Рязанской и Тамбовской областям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Суд установил причастность к гибели пчел рязанской компании ООО «Орион», которая с 1 по 7 июня 2019 года неподалеку от пасеки обрабатывала поля препаратами «Эстет», «Майстер», «Титус Плюс». Все они относятся к 3 классу опасности для пчел в полевых условиях. Причем владельцев пасек об обработке не предупредили.

Суд взыскал с компании материальный ущерб на общую сумму более двух миллионов рублей.

Решение вступило в законную силу.

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