После обращения ОНФ памятник героям Великой Отечественной войны привели в порядок

После ремонта.

Всего 3 дня понадобилось чиновникам для восстановления мемориала героям Великой Отечественной войны в селе Большое Коровино. 7 октября активисты отделения ОНФ в Рязанской области направили обращение в региональное министерство по делам территорий и информационной политике и администрацию Захаровского муниципального района, в котором потребовали срочно привести в порядок исторический объект. Несмотря на то, что в августе 2019 года памятник ремонтировался, в нынешнемм году он в удручающем состоянии - на монументе частично отсутствуют буквы, цифры дат войны отвалились и покосились, через новую плитку проросла трава.

В канун 75-й годовщины победы в ВОВ памятник и прилегающую территорию привели в порядок в рамках программы местных инициатив. На эти цели из бюджета было выделено более 2 миллионов рублей, еще 105 тысяч собрали местные жители.

Уже 11 октября в адрес ОНФ поступил ответ от главы администрации муниципального образования Захаровского муниципального района, где сообщалось, что в день обращения, а именно 7 октября подрядчиком были проведены работы по приведению памятника в надлежащее состояние.

«Мы удовлетворены такой молниеносной реакцией властей на наше обращение. Однако, должен заместить, что помимо этого нам хотелось бы наблюдать в будущем и извлеченные уроки из произошедшего инцидента. Представители властных структур должны вести контроль за результатами работы своих подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств. Тогда подобных примеров будет на порядок меньше!», - резюмировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Государственной Думы РФ, Герой России Андрей Красов.